Mercato più lungo: un'ora in più per la Roma e altre cinque squadre

Roma, Sassuolo, Bologna, Brescia, Cagliari e Parma avranno un'ora in più per completare il mercato: lo ha stabilito il Consiglio Federale.

Il prossimo 31 gennaio alle ore 20 si concluderà la sessione invernale del calciomercato con la classica chiusura della porta che però non riguarderà sei squadre di .

Il Consiglio Federale ha infatti deciso che , , , , e potranno godere di un'ora in più per la variazione delle liste, che quindi potranno essere ufficializzate fino alle 21.

Questi sei club saranno impegnati nei tre anticipi di sabato 1 febbraio, motivo per cui potranno beneficiare di questo bonus inatteso per risistemare le rispettive rose.

Un'ottima notizia in particolare per la Roma che non ha ancora trovato il sostituto dell'infortunato Nicolò Zaniolo: sfumato Matteo Politano che sarà un giocatore del , il mirino è finito su Carles Perez. A Petrachi il compito di raggiungere la fumata bianca.