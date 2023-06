Il Milan cerca rinforzi in attacco: spunta Taremi

I rossoneri continuano a cercare rinforzi da affiancare a Leao e Giroud. L'ultimo nome porta al centravanti del Porto.

Attaccante cercasi. Sarebbe questo il fantomatico annuncio che il Milan potrebbe esporre in bacheca per andare a sopperire le mancanze nel reparto avanzato.

Divock Origi non ha convinto, così come Charles De Ketelaere. Inoltre, la carta d'identità non gioca a favore di Olivier Giroud. Motivo per cui il nuovo boarding sportivo è alla ricerca di rinforzi in attacco.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero messo nel mirino tre nomi. Il primo è quello di Marcus Thuram, figlio d'arte, libero a zero dal Borussia Moenchengladbach dal prossimo 30 giugno.

Sul francese c'è la concorrenza serrata del PSG, che dalla sua parte può offrire un ingaggio ben più ricco rispetto a quello che può garantire la società di Cardinale.

Motivo per cui Moncada valuta anche altri profili. Tra questi ci sono Gianluca Scamacca, reduce da una stagione piena di difficoltà al West Ham, e Mehdi Taremi del Porto.

Quest'ultimo è reduce da una stagione che lo ha visto realizzare 22 goal stagionali e nonostante non sia più giovanissimo (30 anni) sembra rappresentare un innesto ideale per lo schema di gioco di Pioli.

Il suo contratto è in scadenza nel 2024, motivo per cui il Porto non può chiedere cifre astronomiche. Ma i Dragoes sono bottega cara e non svenderanno certo uno dei migliori calciatori in rosa.

Ora la palla passa al Milan, che deve decidere su chi puntare e formulare l'offerta adatta a club e giocatore per regalare a Leao un compagno di reparto per la prossima stagione.