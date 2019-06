Mercato Juve, il tweet di Casillas scatena i social: da Buffon... a Isco

Il tweet sibillino di Casillas ha fatto scatenare i tifosi della Juventus: qualcuno ci ha visto un'anticipazione su Buffon, altri un indizio su Isco.

Un tweet sibillino di Iker Casillas ha infiammato nella giornata di martedì i tifosi della sui social network. In tanti si sono infatti chiesti a cosa si riferisse l'esperto portiere spagnolo nel suo post.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Los fichajes de la @juventusfc los hace Houdini. Magia pura... 🎩 pic.twitter.com/iCrV8Zvaps — Iker Casillas (@IkerCasillas) 25 giugno 2019

"Gli acquisti della Juventus li fa Houdini, magia pura".

Cosa avrà voluto dire esattamente l'ex estremo difensore del ? A riguardo i pareri si sono divisi e l'interpretazione non appare semplice. Il portiere riporta un’immagine di Hugh Jackman che fa il mago nel film 'The Prestige' e dice che il mercato della lo fa il mago Houdini.

L'articolo prosegue qui sotto

Una prima interpretazione ricollega il tutto all'amicizia fra Casillas e Gigi Buffon, e tende a leggere il post dello spagnolo come un'anticipazione della notizia del possibile ritorno dell'ormai ex a . Ma non tutti sono convinti. Altri intravedono fra le righe il voler sottolineare la bravura della dirigenza bianconera nell'aver fatto passi avanti significativi per il centrale dell' Matthijs de Ligt.

Ma non tutti i tifosi sono convinti e per questo c'è anche chi si è spinto oltre: per alcuni supporters bianconeri per comprendere il post bisogna soffermarsi sulla parola 'magia'. Magia era infatti in nomignolo dato dallo stesso Casillas e da Sergio Ramos a Isco, da tempo pallino di Paratici, quando approdò ai Blancos. Che dunque Casillas abbia voluto anticipare un approdo dello spagnolo alla corte di Sarri?

La suggestione, nonostante Zidane consideri il giocatore una parte integrante del suo progetto, intriga una fetta consistente di tifosi della Vecchia Signora, pronti a vivere un'altra estate con la Vecchia Signora grande protagonista sul calciomercato.