Mentana duro su Zhang: "Vergognoso, danneggia l'Inter e sembra un ragazzino miliardario"

Il direttore del Tg La7 commenta le parole di Zhang: "E' vergognoso, fa pensare che alla guida dell'Inter ci sia un ragazzino miliardario".

Il pesante attacco di Steven Zhang al presidente della Lega Dal Pino ha portato le autorità ad aprire un'inchiesta. Anche il giornalista Enrico Mentana ha commentato le parole del presidente dell' con toni altrettanto duri.

Il direttore del TG La7 trova impensabile usare certe parole contro i vertici del calcio italiano e lo fa notare tramite un messaggio pubblicato sul proprio profilo 'Facebook':

"Un presidente di società di serie A non può dare del pagliaccio al presidente della Lega Calcio. È vergognoso. Danneggia il suo club, delegittima il sistema. Fa pensare a sostenitori e avversari che alla guida dell’Inter ci sia non una figura di polso ma un ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social".

Zhang aveva dato del 'pagliaccio' al numero uno della Lega Dal Pino in merito alla gestione dei recuperi di , sfogando la sua rabbia sul proprio profilo Instagram. L'Inter contesta la decisione di far giocare il big match contro la lunedì 9 marzo e in generale la gestione del nuovo calendario dopo l'emergenza Coronavirus.