Meno rigori in Serie A, Rizzoli: “Concessi alcuni troppo leggeri”

Il capo degli arbitri italiani detta le regole per la nuova stagione: cambierà anche la regola del fallo di mano.

I calci di rigore sono stati uno dei grandi temi di discussione della scorsa stagione di . Dopo le critiche destate dall'assegnazione di alcuni rigori ritenuti 'leggeri', Nicola Rizzoli, capo degli arbitri italiani, ha deciso di intervenire.

“Ci sono rigori concessi che sono troppo leggeri. C’è contatto e contatto, soprattutto nel calcio, che è fatto di contatto. L’obiettivo è permettere ai difensori di non giocare come i pinguini”.

Alla 'Gazzetta dello Sport' ha spiegato che per la nuova stagione i contatti verranno valutati diversamente e quelli più 'leggeri' non verranno più sanzionati.

Novità in vista anche per quanto riguarda i falli di mano prima dei goal: verranno annullati soltanto i goal viziati da 'tocchi' irregolari immediati e non se accaduti nel corso dell'azione. Conterà l’immediatezza.