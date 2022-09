Meno cross, meno dribbling: l'Inter senza Perisic non sfonda a sinistra

I numeri confermano quanto stia pesando l'addio di Perisic: ad Inzaghi al momento manca un sostituto in grado di replicare quanto fatto dal croato.

Quattro sconfitte in nove partite. Le stesse accumulate oltre il giro di boa nella passata stagione. Il k.o. contro l'Udinese, arrivato in rimonta domenica alla Dacia Arena, ha confermato le difficoltà di un'Inter che continua a patire le grandi sfide.

Lazio, Milan, Bayern Monaco e Udinese. A poco più di un mese dal via ufficiale della nuova stagione, la squadra di Inzaghi ha già ottenuto lo stesso numero di sconfitte maturate in metà anno solare nella scorsa annata.

Era il cinque febbraio scorso e quel derby perso in rimonta causò un crollo psicologico che portò a una serie negativa con sette punti in sette gare che è costata cara a Inzaghi e alla sua squadra.

Sette mesi più tardi, la pausa per lasciar spazio agli impegni delle nazionali offre un momento per riflessione su quanto visto in questa prima parte di stagione.

I nerazzurri sembrano la brutta copia di quella squadra che si è giocata fino all'ultimo secondo lo Scudetto con il Milan il 22 maggio scorso. Un'involuzione molto difficile da comprendere e da spiegare che riguarda diversi aspetti della formazione di Simone Inzaghi.

Da una parte c'è la difficoltà in fase difensiva. Il fortino invalicabile, con il trio composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti a capitan Handanovic, si è trasformato in un reparto molto fragile, in grado di riuscire a tenere la porta inviolata solamente in occasione delle sfide contro Spezia e Torino in casa.

I numeri parlano chiaro: 11 goal subiti in 7 gare di campionato, troppi per una squadra che vuole stare al vertice e lottare per lo Scudetto. Ma soprattutto per una formazione che non riesce a produrre e finalizzare più di quanto concede.

Il ritorno del 'figliol prodigo' Romelu Lukaku dal Chelsea sembrava poter essere il tassello giusto nel puzzle di Simone Inzaghi, a caccia del centravanti finalizzatore in grado di trasformare le numerose opportunità create e sprecate nella passata stagione dai suoi attaccanti.

L'infortunio muscolare del 28 agosto in allenamento, in seguito alla sfida contro la Lazio, ha rallentato il graduale inserimento del belga negli schemi di gioco dell'ex allenatore biancoceleste, che si è ritrovano a gestire il doppio impegno alternando Lautaro, Dzeko e Correa.

Al di là dell'assenza di Lukaku, la prima parte di stagione ha evidenziato la difficoltà dell'Inter nel saltare l'uomo e creare superiorità numerica nella metà campo avversaria, e in particolare sulle corsie esterne, una delle fonti principali di gioco nell'idea di calcio e nel 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Getty Images

Ai nerazzurri sta mancando - eccome - Ivan Perisic, che in estate ha deciso di salutare Milano e l'Inter dopo 7 anni (in mezzo l'avventura in prestito al Bayern Monaco nella stagione 2019/2020) e volare in Inghilterra per raggiungere il suo vecchio allenatore - proprio nella 'Beneamata' - Antonio Conte accettando la proposta del Tottenham.

Un addio pesante. Immaginabile, è vero, ma non quanto il responso del campo sta evidenziando partita dopo partita.

Complici condizione fisica e rendimento ben al di sotto delle aspettative di Robin Gosens - erede designato ma molto lontano da quello a tutta fascia apprezzato con Gasperini all'Atalanta - e una sorta di turnover 'scientifico' applicato da Inzaghi - in controtendenza con quanto visto nella passata stagione -, l'Inter non ha ancora trovato il sostituto del croato.

Darmian, Dimarco e lo stesso Gosens si sono alternati in questo avvio di stagione, senza però riuscire a trovare prestazioni in grado di convincere Inzaghi a puntare con decisione su uno di loro. La differenza con Perisic è evidente, come confermano i numeri.

Nella passata stagione, la prima di Inzaghi sulla panchina nerazzurra, Perisic si è rivelato un vero e proprio fattore con 10 goal e 9 assist tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il croato ha salutato l'Inter nel migliore dei modi, con una doppietta nell'ultimo atto della Coppa Nazionale contro la Juventus, deciso ai tempi supplementari proprio dalle due reti dell'ex Bayern.

Con oltre 4 cross a partita (4.26 per l'esattezza), di cui 1.03 riusciti, Perisic è riuscito a creare - in media, secondo i dati OPTA - almeno un'occasione (1.63) in ognuno dei 49 match in cui è sceso in campo. Numeri che testimoniano l'importanza del croato nello sviluppo del gioco offensivo dei nerazzurri nell'ultima annata, prima dell'addio.

Dati ben lontano da quanto fatto dai tre interpreti nella zona del campo a disposizione di Inzaghi in questa stagione.

Getty Images

All'esordio contro il Lecce, Gosens è arrivato al cross solamente tre volte, con uno solo riuscito. Nessuna occasione creata dal tedesco, in grado solo una volta di saltare l'uomo. Numeri molto simili e lontani da quelli di Perisic anche per Darmian, il più utilizzato da Inzaghi sulla corsia mancina.

Schierato contro Cremonese, Milan, Torino e Udinese, l'ex Manchester United ha totalizzato una media di 1.75 cross a partita, di cui solo 0.5 riusciti. Le chance create? 1.5 a match, senza però raggiungere in media un dribbling riuscito per ognuna delle quattro gare, ma fermandosi a 0.75.

A chiudere il quadro Federico Dimarco, titolare contro Spezia e Lazio. I dati dell'ex Sion sono i migliori al momento, seppur difficilmente rapportabili a quelli di Perisic per un confronto tra le 2 partite e le 49 del croato. Finora Dimarco ha accumulato una media di 4 cross a partita di cui 1.5 riusciti e 4 occasioni create. Ma anche in questo caso è evidente la difficoltà nel saltare l'uomo con lo 0.5 di media di dribbling riusciti.

In attesa di ritrovare Lukaku e registrare nuovamente la difesa, l'Inter e il suo allenatore Simone Inzaghi devono far fronte alla difficoltà di saltare l'uomo e creare pericoli sfruttando le fasce, e quella sinistra in particolare.

L'addio di Perisic pesa e continua a farlo, in attesa di una svolta con Darmian, Gosens e Dimarco a caccia dell'eredità del croato, un ruolo che al momento continua a pesare come un macigno con i numeri che evidenziano quanto il classe '89 manchi all'Inter in un inizio di stagione tutt'altro che memorabile.