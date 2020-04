Menez ricorda Ancelotti al PSG: "Veniva ai barbecue, si metteva a cantare"

Jeremy Menez si racconta a 'France Football' tra ricordi e aneddoti: "Francesco Totti il migliore con cui abbia giocato, ero sotto la sua ala".

Jeremy Menez, in questo momento di pausa dal calcio, ha deciso di ripercorrere alcune tappe della sua carriera in una intervista a 'France Football'. Il calciatore francese ha nominato Carlo Ancelotti come allenatore che lo ha colpito di più e ci fa conoscere anche un lato nascosto del tecnico dell' .

"Ho amato molto Carlo Ancelotti. Adoro il suo lato umano. Nel calcio, è più importante della tattica. Quando sai come gestire un gruppo, hai vinto tutto. Ancelotti veniva ai nostri barbecue, parlava con tutti, cantava davanti a tutto il gruppo, era davvero bello. C'è un confine con lui, rimane l'allenatore, ma può fare anche altro, sta a te non andare oltre. Mi è piaciuto molto lavorare con lui".

Ancora un italiano, invece, tra i calciatori più forti con cui Menez abbia mai giocato: Francesco Totti.

"Ci sono tanti giocatori forti con cui ho giocato. Ma dirò Francesco Totti. Arrivo a , ho 21 anni (nel 2008) e vedo Francesco Totti, il re della "Città Eterna". Arrivo lì e scopro che possiede una grande classe, molto semplice caratterialmente. Mi ha amato moltissimo e mi ha portato sotto la sua ala, così come anche i suoi genitori. Abbiamo avuto un grande rapporto. Mi ha fatto ridere troppo. Mi ha subito messo a mio agio, era una persona molto aperta. Giocavamo tutto il tempo a poker con il resto della squadra. E per quanto riguarda il calcio, ha visto che toccavo bene il pallone, gli piaceva giocare con me".

Sulla fine della sua carriera, invece, Menez non ha paura.