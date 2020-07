Meglio tardi che mai, Jordi Alba prende la patente... a 31 anni

Niente più passaggi e prese in giro da parte dei compagni: Jordi Alba riesce a prendere la patente a 31 anni. E va all'allenamento da solo...

"Come viene Ansu Fati all'allenamento? Accompagnato da suo papà, come Jordi Alba".

Parole di Gerard Piqué risalenti allo scorso anno, quando Ansu Fati (all'epoca 16enne) cominciava a giocare in prima squadra. Ovviamente andava accompagnato dal papà agli allenamenti, ed il difensore spagnolo non mancò l'occasione per prendere in giro Jordi Alba, che ancora non aveva preso la patente.

Ebbene, all'età di 31 anni, adesso Jordi Alva ha conquistato la patente e per la prima volta nella sua vita è arrivato all'allenamento da solo, guidando Range Rover Sport.

Esame di guida passato un paio di giorni fa per Jordi Alba, che in campo con la maglia del ha sempre corso su e giù per la fascia sinistra. Ma fuori dal campo si è sempre fatto accompagnare da qualche compagno di squadra.

Altre squadre

Adesso tirano tutti un sospiro di sollievo, nessuno dovrà più accompagnare Jordi Alba...