Meglio di Messi, Adama Traoré il super dribblatore d'Europa

Ha giocato con Messi e ora l'ha addirittura superato, perlomeno nei dribbling. Adama Traoré è il migliore d'Europa nell'uno contro uno.

Tra il 2012 e il 2015 nel si è fatto strada un ragazzino di nome Adama Traoré, con la soddisfazione di esordire in e nella con i blaugrana.

In quegli anni, prima di trasferisi all' e poi al Wolverhampton, Traoré ha avuto la fortuna di allenarsi con Leo Messi ed evidentemente imparare qualche trucchetto.

La crescita di Traoré è stata graduale ma esponenziale, soprattutto dal punto di vista fisico, come dimostra la sua trasformazione in un vero e proprio super atleta.

Traoré una combinazione di muscoli, esplosività e rapidità. In questa stagione è stato un vero fattore per i con 4 goal e 7 assist, ma il dato che impressiona di più è quello realativo ai dribbling, fornito da Opta.

Nessuno in Europa è meglio di lui, nemmeno il suo ex compagno Messi: sono infatti 231 i dribbling completati da Traoré in tutte le competizioni. 186 sono quelli invece di Messi, che si deve accontentare del secondo posto.

Al terzo posto c'è un'altra sorpresa, Wilfred Zaha con 136. Addirittura fuori dal podio Neymar, che precede l'ex Kovacic e il miglior dribblatore della , Jeremie Boga, capace di completare 106 dribbling in questa stagione.