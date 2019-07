Meglio di Marcelo e Filipe Luis: Theo Hernandez Re dei dribbling

Nell'ultimo triennio di Liga il nuovo rossonero è stato il difensore che ha completato più dribbling: più dei big di Atletico, Real e Barcellona.

Saràil nuovo terzino sinistro del, pronto a stupire Giampaolo e i tifosi rossoneri. Il terzino francese è ufficialmente il primo acquisto in difesa per la società meneghina, che ha trovato l'accordo con il sulla base del prestito con obbligo di riscatto.

Un terzino di grande spinta, Theo Hernandez, e sopratutto dotato di una tecnica sopraffina che ha convinto il Milan a puntare su di lui: decisamente abile in fase d'attacco, nell'ultimo triennio è stato di fatto il difensore del campionato spagnolo capace di completare più dribbling.

129 dribbling completati con la maglia del , in cui era in prestito nella scorsa stagione, del Real Madrid e dell' . Ovunque abbia giocato ha fatto benissimo, riuscendo a superare persino i big assoluti del ruolo in questa particolare statistica.

Tra il 2016 e il 2019 infatti Filipe Luis (123) e Marcelo (109) hanno fatto 'peggio' di Theo Hernandez, autorità assoluta in per quanto riguarda i dribbling. Meglio anche di Juanfran, Sergi Roberto e Carvajal, di scena con le meglie delle tre gandissime della .

Se in zona realizzativa Theo Hernandez non è certo un big, gli assist provano a sopperire alle mancate reti: sette quelli messi a segno nell'ultimo triennio, di cui quattro nel magico anno dell'Alaves. Ora il trasferimento lontano dalla Spagna, per provare ad essere la sorpresa del Milan.

L'arrivo di Theo Hernandez presuppone ovviamente un possibile addio di Rodriguez, nell'ultimo biennio il titolare della corsia mancina: lo svizzero piace in e in , con il pronto a riportarlo in in caso di cessione parigina per Guerreiro.