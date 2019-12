Megan Rapinoe all'attacco: "Ibrahimovic, Ronaldo e Messi non si impegnano in niente"

Il Pallone d'Oro femminile ha mandato un messaggio ai tre grandi campioni del decennio: "Aiutatemi. Temono di perdere tutto?".

E' stata una delle donne più importanti e in vista del 2019, Megan Rapinoe. Il suo impegno contro Trump, contro le disparità, gli omofobi e i razzisti ha scosso il mondo del calcio. Ora, il Pallone d'Oro femminile 2019, manda un chiaro messaggio ai colleghi maschili che da anni dominano lo sport.

Intervistata da France Football, la Rapinoe, che qualche mese fa ha conquistato il Mondiale femminile con gli , non ha usato certo giri di parole come suo solito, mettendo in mezzo il Pallone d'Oro in carica Leo Messi, ma anche Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, i più grandi campioni dell'ultimo decennio.

Stoccata della Rapinoe, che chiede ai colleghi di avere più personalità fuori dal terreno di gioco:

"Voglio urlare, Cristiano, Leo, Zlatan, aiutatemi. Queste grandi star non si impegnano in nulla quando ci sono così tanti problemi nel calcio maschile...".

C'è grande dibattito in queste settimane riguardo il razzismo nel mondo del calcio, ma anche il sessismo è presente e dilagante:

"Temono di perdere tutto? Magari lo credono, ma non è vero. Chi cancellerà Messi o Ronaldo dalla storia del calcio mondiale per una dichiarazione contro il razzismo o il sessismo?".

Rapinoe però guarda ovviamente anche al lato sportivo, personale. Nel 2020, altri grandi obiettivi:

"Il mio desiderio è vincere l’oro olimpico. Nessuna Nazione ha mai vinto la medaglia dopo aver vinto il Mondiale".

A livello generale, però, il desiderio più importante è un altro: