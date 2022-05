Medaglia rubata a Pioli, il tifoso del Milan si vanta sui social: "Grazie"

I festeggiamenti per la conquista del 19° Scudetto da parte del Milan si sono trasformati in uno spiacevole fuori programma per Stefano Pioli che, nel post-partita del 'Mapei Stadium', ha fatto un appello affinché gli venisse restituita la medaglia consegnatagli dalla Lega Serie A.

Sì, poiché l'allenatore rossonero è stato vittima di un furto da parte di uno dei tanti tifosi riversatisi sul terreno di gioco per festeggiare assieme ai loro beniamini. Un imprevisto risolto nel giro di poche ore.

A commettere un clamoroso autogoal è stato proprio l'autore del gesto, il quale si è vantato sui social con una Instagram Story in cui ringraziava ironicamente Pioli per il prestigioso cimelio, ritratto in una foto incriminante.

"Grazie Pioli".

Questo colpo di scena ha permesso di risalire all'identità dell'uomo e, di conseguenza, alla medaglia dal valore assoluto per Pioli, trattandosi del primo trofeo importante vinto da allenatore se escludiamo il campionato degli Allievi Nazionali conquistato col Bologna nel 2000/2001.

A quanto pare, però, Pioli potrebbe avere non una ma ben due medaglie: la Lega Serie A, subito dopo aver saputo del furto, si è pronunciata promettendone un'altra in sostituzione di quella rubata.

"Ehi mister Pioli, la medaglia te la diamo nuovamente domani (oggi, ndr)".