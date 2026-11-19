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Il Milan starebbe pensando seriamente a Scott McTominay per la prossima stagione. E ci sono un paio di fattori che rendono il trasferimento dello scozzese da Napoli a Milano non soltanto una suggestione.

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LA QUESTIONE CONTRATTO

McTominay è legato al Napoli fino a giugno 2028. Guadagna 3 milioni netti a stagione, ma ha chiesto un adeguamento per un rinnovo che attualmente rimane in stand by, per non dire bloccato.

Lo scozzese vorrebbe uno stipendio da 7 milioni annui, una cifra che difficilmente De Laurentiis approverà a bilancio. Ed è in questo scenario che il Milan starebbe provando ad inserirsi.

IL FATTORE SPONSOR

L'operazione McTominay-Milan potrebbe tra l'altro essere incentivata da quello che sarà il nuovo sponsor dei rossoneri a partire dalla prossima stagione.

Si tratta di Adidas, un grande ritorno in realtà, che ha chiuso un accordo da 500 milioni per dieci anni con il Milan, 50 a stagione, che renderanno il club rossonero il più pagato in Serie A in termini di sponsor tecnico.

E guarda caso McTominay è proprio uno dei testimonial principali di Adidas nel calcio. Sarebbe il gancio perfetto per legare l'operazione di marketing a un volto, come accaduto già in passato.

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LA SITUAZIONE A NAPOLI

Inoltre l'impressione è che McTominay a Napoli sia giunto un po' a fine ciclo. Dopo l'apice raggiunto con la vittoria dello Scudetto e un posto garantito nella storia del Napoli, lo scozzese teme che le ambizioni del club azzurro non siano esattamente in linea con le sue, un aspetto evidenziato soprattutto in questa stagione tra mercato e risultati.

Ecco perché l'idea di cambiare aria sta prendendo sempre più spazio nei suoi pensieri.

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L'IDEA DI AMORIM

Per il gioco di Amorim, McTominay sarebbe inoltre il giocatore ideale. Il Milan, del resto, sta cercando da tempo un nuovo innesto sulla trequarti e in alcune occasioni il tecnico portoghese ha adattato Rabiot in quella posizione, per cercare di legare al meglio centrocampo e attacco.

McTominay è proprio quel tipo di giocatore. Devastante negli inserimenti senza palla, sarebbe il pezzo del puzzle che manca per un eventuale passaggio al 4-2-3-1, oltre che un acquisto di livello internazionale.