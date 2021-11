Il racconto di McKennie: "Primi mesi terribili, ora sento fiducia alla Juventus"

Sembava destinato a lasciare la Juventus, negli ultimi giorni di calciomercato estivo o al massimo in quello invernale 2022. La situazione si è invece ribaltata, portando Weston McKennie ad essere uno degli uomini fondamentali di Max Allegri, essenziale per la stagione bianconera.

Due goal consecutivi in Serie A per McKennie, al top anche in Champions contro lo Zenit. Ora tutti applaudono il centrocampista statunitense, ma all'inizio dell'annata più che rose, erano le spine a rappresentare il suo momento in bianconero, un anno dopo l'arrivo in Italia.

Intervistato da The Athletic, McKennie ha raccontato la seconda parte di 2021:

"Stiamo cercando di riparare nel miglior modo possibile, è stato un momento difficile e lo è ancora. Personalmente, ammetto che non sia stato un buon inizio di annata per me, il primo paio di mesi è stato terribile, soprattutto venendo da una stagione come quella che ho fatto l’anno scorso. C’erano molte aspettative e tanta pressione".

Allegri l'ha catechizzato, riportando McKennie al centro del progetto Juventus:

"Penso che tutte le cose che mi sono successe negli ultimi mesi sicuramente hanno pesato un po’, perché le mie performance si alimentano anche dal mio livello di fiducia in me stesso e da quello che sento, e nella fiducia che sento dallo staff tecnico. E se sento che qualcuno mi dà quella fiducia, è allora che riesco a dare il mio meglio. Ed è sicuramente quello che penso di aver trovato, alla fine, per poter dire: sarò me stesso. Giocherò nel modo in cui so giocare e tornerò a giocare con la mentalità che ho sempre avuto. Sta funzionando per me, e spero che continui a funzionare".

McKennie era finito in prima pagina in patria per aver firmato autografi ai tifosi senza mascherina:

"Ho imparato sicuramente tanto da quella esperienza in nazionale. E ho avuto il merito di abbassare la testa subito dopo e pensare solo a lavorare. Tutti avevano da dire sul mio conto anche se non tutti sapevano cosa stavo attraversando, quindi il modo migliore per superare il momento è stato pensare a lavorare".

Arrivato a Torino nell'estate del 2020, McKennie ha chiuso la scorsa stagione con cinque goal in Serie A e uno in Champions League. Incursore importante sotto Pirlo, è tornato ad essere arma letale negli inserimenti anche con Allegri. Mesi difficili lontani, spazzati via.