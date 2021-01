McKennie, Chiesa, Morata: il calciomercato della Juventus promosso sul campo

Le mosse di Paratici della scorsa estate vengono promosse sul campo: Chiesa e Morata decisivi, McKennie jolly preziosissimo. Ma c'è il nodo Arthur.

"Chiesa non vale quel prezzo", "Chi è McKennie?", "Morata non è un bomber". Queste erano solo alcune delle critiche mosse da molti al calciomercativo estivo della , che nonostante i problemi economici, ha investito parecchio per ringiovanire la rosa. Dopo qualche mese però Paratici ha quasi vinto tutte le sue 'scommesse', a partire da quella forse più ardita che ha portato per la prima volta un texano in bianconero.

Weston McKennie, 22 anni compiuti ad agosto, è arrivato in prestito con diritto di riscatto dallo 04 tra i mugugni dei tifosi che si chiedevano se non fosse meglio occupare lo slot da extracomunitario con un usato sicuro come Arturo Vidal. Per non parlare del sogno Suarez, svanito anche se non soprattutto proprio per ragioni burocratiche.

Il ragazzo texano, dopo aver battuto anche il Covid, in poco tempo ha convinto i più scettici: 3 goal e 2 assist in 17 presenze, ma soprattutto tanta corsa e voglia. Proprio quella che serve a una squadra sazia dopo nove scudetti consecutivi, tanto da scavalcare nelle gerarchie compagni decisamente più quotati.

Svanito definitivamente Suarez, Paratici ha poi deciso di riportare Alvaro Morata a . L'attaccante spagnolo, già bianconero sotto la gestione Allegri per un paio d'anni, si è così rimesso la maglia numero 9 della Juventus dimostrando subito un'ottima intesa con Cristiano Ronaldo e trascinando la squadra fino alla pausa natalizia: 10 goal a 7 assist in 17 partite. Semplicemente decisivo, soprattutto in .

Nelle ultime settimane è stato infine il turno di Federico Chiesa, che dopo un brevissimo periodo di ambientamento sta dimostrando le qualità per cui la Juventus ha deciso di investire tanto per strapparlo alla . Investimento peraltro molto dilazionato nel tempo con una brillante operazione economica ma che già ora sta dando i suoi frutti: 6 goal e altrettanti assist in 20 presenze.

Tra tante luci c'è però anche qualche ombra: Arthur, arrivato dal nello scambio con Pjanic, al momento fatica a trovare un posto fisso nell'undici tipo di Pirlo che gli chiede di velocizzare il suo modo di giocare mentre anche Kulusevski, dopo un ottimo inizio, nelle ultime settimane è finito spesso in panchina pur dando il suo contributo a partita in corso come accaduto a 'San Siro' contro il .

Lo svedese, classe 2000, sembra comunque solo avere bisogno di tempo così come Arthur, che deve abituarsi a un tipo di calcio molto diverso da quello spagnolo. Intanto la si gode il mercato di Paratici: promosso sul campo.