Mbappé vuole condividere il titolo di capocannoniere con Ben Yedder: "Merita un premio"

18 goal in Ligue 1 come Mbappé ma con più rigori segnati per Ben Yedder, l'attaccante del PSG è chiaro: "Il suo talento va premiato".

In la stagione calcistica è già conclusa: il è stato dichiarato campione della , Kylian Mbappé è stato ufficialmente nominato vincitore della classifica marcatori con 18 reti.

Il campione del mondo in carica ha segnato gli stessi goal del connazionale Wissam Ben Yedder, che però ha trasformato più rigori (tre) contro i zero di Mbappé che dunque ha potuto fregiarsi del prestigioso riconoscimento per il secondo anno consecutivo, grazie a questo criterio decisivo.

L'ex ha lanciato una proposta sui suoi profili social: dare un premio anche a Ben Yedder che, secondo lui, merita la giusta considerazione per la fantastica stagione disputata a livello personale.

🏆🥇

Merci à tous pour vos messages.

Je pense par contre que Wissam aussi mérite un trophée, comme ça s’est fait en Premier League la saison dernière pour récompenser son année 🤷🏽‍♂️...

🤝 @WissBenYedder #UnTrophéePourWissam https://t.co/M3TA5Gd4SJ — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 8, 2020

"Grazie a tutti per i vostri messaggi. Penso che anche Wissam meriti un premio come è stato fatto in Premier League lo scorso anno, per ricompensare la sua annata...".

Il riferimento è all'ex aequo di un anno fa in Premier League dove, ad essere premiati, sono stati addirittura tre giocatori: Aubameyang, Mané e Salah, tutti a quota 22 marcature.