Kylian Mbappé si avvicina al Real Madrid. Dopo l'addio di Haaland al Borussia Dortmund per giocare con il Manchester City, il fuoriclasse francese è in procinto di lasciare il PSG per giocare nella Liga dopo anni di tentativi da parte dei Blancos. In caso di confermato acquisto, l'esordio non potrebbe però avvenire nel primo turno del torneo spagnolo.

Mbappé è stato infatti ammonito nel match contro il Montpellier vinto per 4-0, in cui l'ex Monaco è stato ancora una volta grande protagonista con due assist e un goal nel tabellino finale. Si è trattata della terza ammonizione in dieci giornate, che ha portato alla squalifica. Ma non per la prossima e ultima gara della Ligue 1 2021/2022. Possibile? Sì.

Da regolamento, come ovvio, Mbappé dovrebbe saltare la 38esima giornata di Ligue 1, quella che vedrà il PSG salutare i tifosi e il 2021/2022: di fronte il Metz, già certo di giocare il playout contro la vincitrice dei playoff di Ligue 2. Insomma, per gli ospiti un match di preparazione in vista della sfida fondamentale per mantenere la categoria. Per il Campione del Mondo 2018, probabilmente, un saluto. Perchè potrà giocare?

La sfida contro il Metz si giocherà infatti di sabato, nella stessa settimana in cui è arrivato il comunicato del giudice sportivo che ha ufficializzato, come da regolamento, la squalifica di Mbappé (arrivato il 18 maggio). E da regolamento della federcalcio francese, le sanzioni scattano la settimana successiva.

L'articolo prosegue qui sotto

In soldoni, se PSG-Metz si fosse giocata mercoledì 25 e non sabato 21, Mbappé non sarebbe potuto scendere in campo, ma visto il match previsto nella stessa settimana del comunicato, potrà esserci. Non è chiaro se giocherà, ma Pochettino potrà comunque eventualmente schierarlo.

La squalifica di Mbappé arriva come detto per la terza ammonizione in un periodo comprendente 10 partite ufficiali nelle competizioni francesi (Ligue 1, Coppa di Francia, Supercoppa di Francia) e decorrerà da martedì 24 maggio 2022 a mezzanotte. Non un caso disegnato per il solo classe 1998, ma che interessa anche altri giocatori come Volland, Weah e Golovin tra gli altri.

In questo modo Mbappé salterà la prima giornata della stagione 2022/2023, sia essa di Ligue 1 o più probabilmente di Liga (come da regolamento FIFA). Quest'ultima prenderà il via a metà agosto, in un mese in cui a meno di sorprese il francese sarà vestito di bianco, in attesa dei fuochi d'artificio per la sua prima al Bernabeu.