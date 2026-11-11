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Lelio Donato

Mbappè salta Italia-Francia: cosa sta succedendo, il rapporto con Zidane e le condizioni dell'attaccante

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Il campione del Real Madrid non si è allenato insieme ai compagni prima della sfida di Nations League in programma tra Italia e Francia. E si rincorrono le voci su presunti contrasti all'interno dello spogliatoio legati anche al Pallone d'Oro.

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Ma cosa sta succedendo davvero tra Kylian Mbappé e la Francia? La vigilia della decisiva sfida di Nations League contro l'Italia è stata parecchio agitata per la selezione di Zinedine Zidane. Tutto ruota proprio intorno alla stella del Real Madrid.

Mbappè infatti non si è allenato insieme ai compagni. E non sarà in campo giovedì sera a 'San Siro' a causa di un problema fisico. Ma non solo, perché i rapporti tra l'attaccante e il nuovo CT non sarebbero idilliaci, anzi.

LE CONDIZIONI DI MBAPPE

Mercoledì mattina, alla vigilia della gara in programma a 'San Siro' contro l'Italia in Nations League, Kylian Mbappè non è sceso in campo insieme ai compagni per l'allenamento. La sua presenza contro l'Italia, che era già data in forte dubbio, è stata esclusa ufficialmente dalla Francia.

Un'assenza ovviamente pesantissima ma in parte già prevista, tanto che prima della sfida contro gli Azzurri è stato convocato Mayulu, giovane talento del PSG che potrebbe essere proprio il suo sostituto almeno numericamente.

COSA ERA SUCCESSO TRA ZIDANE E MBAPPE

La sensazione è che la scintilla tra il capitano della Francia e il nuovo CT non sia ancora scoccata. Tutto parte, parte, dalla conferenza in cui Zidane annunciava di voler schierare Mbappé sulla sinistra del tridente e non come punta centrale. Ruolo ormai da tempo più gradito al giocatore.

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Mbappé è comunque sceso in campo e ha segnato il goal della vittoria nella prima ufficiale di Zidane contro la Turchia. Salvo lasciare subito il ritiro per un problema fisico che si è rivelato molto meno grave di quanto ipotizzato inizialmente. Tanto che l'attaccante poi non ha saltato neppure una partita col Real Madrid.

MBAPPE SALTA ITALIA-FRANCIA?

Mbappé non ci sarà a San Siro dopo aver già saltato la gara d'andata contro l'Italia. E ha fin qui giocato solo una delle prime quattro giornate di Nations League. Alla base di questa situazione, secondo quanto riporta 'l'Equipe', non ci sarebbero solo problemi fisici.

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Lo spogliatoio non avrebbe gradito alcuni atteggiamenti tenuti da Mbappé che ha fatto di tutto per sponsorizzare la sua candidatura al Pallone d'Oro, peraltro senza riuscire a conquistarlo. Anche a danno di alcuni compagni di nazionale tra cui Ousmane Dembelè, a cui non sarebbero piaciute alcune frasi pronunciate dall'amico.

Scritto daLelio Donato

Contributor

📝 Bio: Sono nato a Palermo nel 1985 e fin da bambino ho coltivato due passioni che hanno segnato il mio percorso: la scrittura e il calcio. Dopo il diploma classico, ho intrapreso gli studi universitari conseguendo la laurea triennale in Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione, disciplina che mi ha fornito strumenti critici e analitici fondamentali per il mio lavoro. 

Giornalista pubblicista, dal 2012 scrivo per GOAL, dove unisco competenze e passione per raccontare lo sport che amo da sempre. Mi occupo di cronaca sportiva, approfondimenti, editoriali e analisi tattiche, cercando sempre di offrire al lettore uno sguardo lucido e approfondito sul gioco. 

Seguo da vicino le gare interne del Palermo, luogo che rappresenta un pezzo importante della mia storia e della mia identità. Raccontare il calcio per me significa restituire emozioni, spiegare dinamiche e dare voce a ciò che accade dentro e fuori dal campo.

 

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