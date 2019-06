Mbappè al Real Madrid, in Spagna sicuri: ha scelto di lasciare il PSG

Secondo 'AS' Kylian Mbappè avrebbe deciso di salutare il PSG quest'estate: il francese vuole sposare il progetto Zidane al Real Madrid.

Kylian Mbappè vuole lasciare il , ma soprattutto vuole il . Secondo 'AS' l'attaccante ha deciso: 'adieu' ai transalpini per sposare la causa di Zinedine Zidane ai Blancos.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

I presunti attriti con Tuchel hanno portato il golden boy del calcio europeo a propendere per un divorzio dai parigini: tutto molto chiaro, se non fosse che Al-Khelaifi non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi assi.

Ma la volontà di Mbappè è ormai chiara: al PSG non intende più starci e ha in mente soltanto Zidane e il Real. Per convincere il patron del cub francese, però, Florentino Perez dovrà trovare gli argomenti giusti.

Il numero uno dei madrileni resta alla finestra auspicando in una rottura tra Mbappè e il Paris, per avere la strada spianata verso il colpo dell'estate senza dover tirare troppo per le lunghe sul prezzo con Al-Khelaifi. Se son rose...