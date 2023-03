Mbappé nuovo capitano della Francia: Griezmann deluso, medita l'addio ai 'Blues'

La decisione del ct Didier Deschamps di affidare la fascia da capitano a Mbappé non è affatto piaciuta all’attaccante francese dell’Atletico Madrid.

L’addio alla nazionale di Hugo Lloris ha aperto in casa Francia la questione riguardante il nuovo capitano dei ‘Blues’. La scelta del commissario tecnico Didier Deschamps era tra Kylian Mbappé e Antoine Griezmann.

Interrogato nel corso della conferenza stampa di ieri, l’ex calciatore e allenatore della Juventus ha glissato:

“C’è un criterio. Il confronto che avrò con i calciatori andrà ad aggiungersi al mio pensiero. È una scelta che va fatta con naturalezza”.

Nella giornata di oggi, la Federcalcio transalpina ha ufficializzato la decisione: il nuovo capitano della Francia sarà Kylian Mbappé.

Il 24enne attaccante del PSG ha già collezionato 66 presenze e 36 goal con la nazionale maggiore e dopo un Mondiale da protagonista vuole battere tutti i record.

“Kylian Mbappé è il nuovo capitano dei Blues. Antoine Griezmann è il vice-capitano. Kylian soddisfa tutti i requisiti per ricoprire questo ruolo di responsabilità. Sul terreno di gioco così come nello spogliatoio: è un elemento che unisce”.

La scelta del ct non è affatto piaciuta a Griezmann, che oggi festeggia 32 anni. Le indiscrezioni raccontano di un ‘Grizou’ deluso e amareggiato per la decisione di Deschamps, tanto da mettere in discussione il suo futuro in nazionale.

L'addio ai 'Blues' di Lloris, Mandanda e Varane e l’assenza di Pogba, grandi amici dell’attaccante dell’Atletico Madrid, hanno portato Griezmann a delle riflessioni approfondite.

Secondo L’Equipe, autorevole quotidiano francese, sarà fondamentale questo ritiro di fine marzo, con la decisione finale che potrebbe arrivare dopo le sfide contro Olanda e Irlanda, in programma rispettivamente il 24 e il 27 marzo.