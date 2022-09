Mbappè non fa le foto con la Francia: niente accordo sui diritti d'immagine

L'attaccante del PSG non ha raggiunto un accordo con la Federcalcio francese e si rifiuta di partecipare alla foto col resto della squadra.

A pochi mesi dai Mondiali dove si presenterà per difendere il titolo conquistato in Russia, la Francia deve affrontare un nuovo spinoso caso relativo alla sua stella più grande, Kylian Mbappé.

L'attaccante del PSG infatti martedì non parteciperà a un evento fotografico insieme al resto della squadra con ben 14 sponsor. Una decisione che Mbappè ha spiegato tramite un comunicato diffuso dai suoi rappresentanti.

"Mbappé ha deciso di non prendere parte alla sessione fotografica in programma dopo il rifiuto della Federazione di modificare l'accordo sui diritti d'immagine dei giocatori. Lui e i suoi rappresentanti si rammaricano profondamente che non sia stato possibile trovare un accordo, come richiesto, prima dei Mondiali".

Un altro problema insomma per Deschamps, già alle prese col caso Pogba, assente comunque per infortunio e a forte rischio anche per i Mondiali dopo l'operazione al menisco subita qualche settimana fa.

Adesso la palla torna nelle mani della FFF, chiamata a risolvere il problema relativo ai diritti d'immagine nelle prossime settimane per presentarsi al meglio in Qatar.