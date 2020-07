Mbappè in lacrime: entrata killer e cambio immediato

A poche settimane dalla gara di Champions contro l'Atalanta, il fenomeno francese è uscito per infortunio durante la finale di Coppa di Francia.

L'ultima gara in carriera di Perrin, bandiera del , non sarà certo ricordata bene. Coppa di , finale. Il di Tuchel affronta il club biancoverde per sollevare il trofeo: alla mezzora entrata sulla caviglia di Mbappè ed infortunio per il giovane transalpino.

Perrin, che durante la sua carriera ha giocato solamente con il Saint-Etienne, è entrato in ritardo su Mbappè, causando l'immediata sostituzione per un preoccupato Tuchel: l'ex è infatti uscito dal campo in lacrime, che lasciano presagire ad un problema decisamente importante.

A sole tre settimane dalla gara di contro l' , una tegola enorme per il PSG, che dovrà rinunciare anche a Di Maria per squalifica: nel match in gara unica non ci sarà come noto Cavani, che ha evitato di prolungare per due mesi la sua era con il club della capitale.

Con il rosso a Perrin, il Saint-Etienne deve affrontare un'enorme salita contro il PSG, in virtù dello svantaggio dovuto al goal di Neymar al 14'. Tra l'altro la squadra di Tuchel ha dovuto fare a meno anche di Kehrer, anch'esso infortunatosi al quarto d'ora.