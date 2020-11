Mbappé, gesto d'amore verso il PSG: bacia lo stemma dopo il goal al Monaco

Nella serata da ex, condita con una doppietta, il fuoriclasse francese ha esultato baciando lo stemma della propria squadra.

La serata del non è stata delle migliori: contro il in è arrivata una sconfitta bruciante in rimonta, da 0-2 a 3-2, per effetto delle reti di Volland e di Fabregas.

A consolare i tifosi del club capitolino, comunque, è stato ancora una volta Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel primo tempo, a cui si è aggiunto un goal annullato sul finire del primo tempo.

Proprio dopo aver segnato quest'ultimo, il classe 1998 ha esultato con un gesto molto forte: ha baciato lo stemma del PSG che porta sulla maglia.

Un gesto che non è stato preso molto bene dai tifosi del Monaco, club che ha lanciato Mbappé nel grande calcio, che lo ha cresciuto e poi ceduto ai parigini a fronte di un'offerta da circa 160 milioni di euro.

Mbappé gioca al PSG dall'estate 2017. Le voci su un suo possibile addio si sono fatte sempre più insistenti, con il nome del costantemente avvicinato a quello del classe 1998.