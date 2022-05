Non solo Erling Haaland al Manchester City: quella che sta per iniziare ha tutta l'aria di essere un'estate di calciomercato indimenticabile.

Tante le questioni in ballo, tra cui ovviamente quella relativa a Kylian Mbappé, in scadenza a giugno 2022: e non è mica un mistero che sul giocatore ci sia il Real Madrid.

L'attaccante francese presto comunicherà ufficialmente la sua decisioine, dopo mesi di dichiarazioni e voci relative al suo rinnovo.

Nominato giocatore della Ligue 1 2021/22, e inserito nella squadra ideale, a margine della cerimonia di premiazione Mbappé è intervenuto ai microfoni della stampa presente, puntualizzando la situazione.

"Tre anni fa quando ho parlato in questa cerimonia ho commesso un grave errore che non ripeterò. La decisione sul mio futuro è quasi presa e verrà annunciata a breve".

Al di là di queste frasi, c'è un tema su cui Mbappé sembra essersi esposto particolarmente: interpellato sulla possibilità di battere il record di goal di Cavani, in cima a 200 reti, l'attaccante francese ha risposto senza giri di parole.

"Il record di goal di Cavani? Mi accontento del podio".

Anche perché fermo a 168 goal, con 32 goal di differenza, una risposta del genere può voler dire una sola cosa: il mercato, poi, farà il resto.