Mbappè su FIFA 22: ratings e overall

Inserito nella copertina di FIFA 22, il francese aumenta le proprie statistiche nel gioco di EA Sports: tutti i valori.

Dopo gli anni di Cristiano Ronaldo, Reus e compagnia, FIFA 21 ha scelto Kylian Mbappè come protagonista della propria copertina. Anche per l'edizione 22 del gioco di EA Sports, l'attaccante francese è stato inserito al suo interno, in virtù di una continua ascesa nel mondo del calcio. Da promessa a campione, da gioiello a fuoriclasse.

Mbappè continua a migliorare nel mondo reale e per ovvi motivi, ha visto i propri valori aumentare anche in FIFA 22. Prima dell'uscita del gioco e della solita esposizione da parte di EA Sports dei valori dei giocatori più forti, è stato lo stesso ex Monaco a mostrare la carte dei propri overall.

OVERALL MBAPPE' SU FIFA 22

Kylian Mbappè ha un overall generale di 91 su FIFA 22. Un punto in più di rating complessivo rispetto alla vecchia edizione. Nello specifico la velocità del giocatore francese è di 97, il tiro 88, il passaggio 80, il dribbling 92, la difesa 36 e infine il fisico 77.

I RATINGS DI MBAPPE' SU FIFA 22

In attesa che EA Sports pubblichi nel dettaglio i dati di ogni microcategoria di velocità, tiro, passaggio, dribbling, difesa e fisico, si conoscono però le macrocategorie, le più interessanti per il grande pubblico:

Mbappè, rating overall velocità: 97

Mbappè, rating overall tiro: 88

Mbappè, rating overall passaggio: 80

Mbappè, rating overall dribbling: 92

Mbappè, rating overall difesa: 36

Mbappè, rating overall fisico: 77

IL PIU' FORTE DI FIFA 22?

Con un rating di 91, Kylian Mbappè potrebbe essere il numero uno del gioco, magari al pari di Lewandowski e Messi. Sia il polacco che l'argentino potrebbero però essere i Re del gioco, sia a 92 in condivisione, sia in solitaria. Attesa per gli aggiornamenti da parte di EA Sports e FIFA 22.