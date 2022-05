Kylian Mbappé è pronto a sciogliere le riserve e annunciare quale maglia vestirà nella prossima stagione. Se il futuro del francese sembra già scritto con il passaggio al Real Madrid, la nuova offerta del Paris Saint-Germain ha mischiato nuovamente le carte circa il futuro dell'ex Monaco.

L'attaccante della Francia aveva già raggiunto nei giorni scorsi l'intesa totale con i campioni di Spagna per il passaggio in Liga. Il PSG, però non ha mollato la presa e nelle ultime ora ha rilanciato con una nuova proposta al calciatore, avvicinandosi in termini di cifre e condizioni a quella dei 'Blancos'.

A confermarlo è stata la madre del calciatore, Fayza Lamari, che ai microfoni del media egiziano 'Kora Plus' ha chiarito la situazione a poche ore dall'annuncio della decisione da parte di Mbappé.

"Non ci saranno altri incontri. Abbiamo un accordo con il Real Madrid e un altro con il PSG. Le due offerte sono praticamente identiche: ora è Kylian che deve decidere".

La madre del fuoriclasse francese ha spiegato che nelle proposte dei due club è previsto il pieno controllo di Mbappé da parte dei suoi diritti d'immagine, un punto di discussione importante in sede di trattativa.

La mère de Mbappé à @KoraPlusEG : « Les deux offres, celle du PSG et du Real, sont presque identiques. Au Real, mon fils aura le contrôle de ses droits d’image! On attendra maintenant sa décision.. » pic.twitter.com/F3klkfVmBa — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 20, 2022

Secondo quanto appreso da GOAL, l'attaccante non ha deciso quando comunicherà la sua scelta, con il suo entourage che ha ammesso la possibilità che il futuro possa essere svelato durante questo weekend.

Ricordiamo che il Paris Saint-Germain chiuderà la stagione domani, sabato 21 maggio, al 'Parco dei Principi' contro il Metz, nell'ultimo turno di Ligue 1 in programma alle ore 21:00.

Fiato sospeso e tensione a mille in casa PSG e soprattutto in casa Real Madrid. Il club di Florentino Perez era sicuro di avere in pugno Mbappé, prima della decisione del calciatore di aprire la trattativa per il rinnovo con il club transalpino.

Ora non resta che attendere l'annuncio del classe 1998, che dovrà sciogliere le riserve e decidere dove proseguire la sua carriera.