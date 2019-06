Mazzoleni rivela: "Spalletti scrisse 'è tosto' su una mia foto nello spogliatoio dell'Inter"

L'ex arbitro di Serie A Mazzoleni ha rivelato un episodio che lo ha visto coinvolto quest'anno a San Siro: "L’ho sentita una medaglia al merito".

Chiusa la carriera da arbitro per limiti d'età dopo 28 anni di attività, Paolo Mazzoleni ha deciso di raccontare in un'intervista per 'L'Eco di Bergamo' un curioso retroscena legato a Luciano Spalletti.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'ex direttore di gara ha infatti rivelato un'episodio accaduto nel corso dell'ultima stagione di . Dirigendosi verso il proprio spogliatoio al termine di una gara a San Siro, Mazzoleni ha notato una sua foto nello spogliatoio dell' , scoprendo poi che a metterla lì era stato proprio l'allora tecnico nerazzurro Spalletti.

“Quest’anno a fine gara sto lasciando San Siro dopo aver diretto l’Inter, passo davanti al loro spogliatoio e sulla porta, era aperta, campeggia una mia foto con scritto ‘è tosto, è spigoloso’. Incrocio Pane, è nello staff di Spalletti, gli chiedo spiegazioni e lui mi dice: ‘Il mister lo fa sempre, per spiegare ai giocatori chi è l’arbitro’".

Un episodio curioso che ha fatto però molto piacere a Mazzoleni, il quale ha preso le parole di Spalletti come un vero e proprio complimento nei suoi confronti. D'altronde l'ex arbitro ha sempre apprezzato le persone dirette e carismatiche.