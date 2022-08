Mazzocchi da incubo contro il Brescia: sbaglia il rigore e la ribattuta a porta vuota

Notte da dimenticare per l'attaccante del Südtirol: si fa parare il rigore da Lezzerini e sulla ribattuta a porta vuota spedisce sul fondo.

La prima storica gara del Südtirol in Serie B si conclude con una sconfitta per 2-0 sul campo del Brescia.

Dopo il clamoroso addio di Lamberto Zauli, la formazione neopromossa è stata affidata momentaneamente a Leandro Greco, timoniere nella squadra nella notte del 'Mario Rigamonti'.

Protagonista in negativo sul fronte è stato indubbiamente l'attaccante Simone Mazzocchi.

Sul risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa - avanti con Ndoj - il Südtirol si è guadagnato la chance per il pareggio procurandosi un calcio di rigore per reiterata trattenuta in area di Huard ai danni di Zaro.

Dal dischetto si è presentato appunto il numero 9 che non solo si è fatto respingere la conclusione dal bel riflesso di Lezzerini, ma sulla ribattuta, a porta letteralmente vuota, ha 'lisciato' la conclusione spedendo incredibilmente sul fondo.

Un doppio clamoroso errore costato carissimo alla formazione tirolese che, dopo quattro minuti, ha subito anche la beffa del 2-0 targato Bianchi. Per Mazzocchi, invece, una notte da incubo da dimenticare al più presto.