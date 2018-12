Mazzarri invoca il VAR: “L’arbitro dovrebbe essere obbligato a usarlo”

Dubbi di formazione per Mazzarri alla vigilia della gara tra Sassuolo e Torino: “Iago Falque dall’inizio? Vediamo. Sirigu non ci sarà”.

Archiviata la discussa sconfitta per 1-0 nel derby contro la Juventus, il Torino sabato pomeriggio affronterà il Sassuolo alle 15 per la diciassettesima giornata di Serie A. Una sfida con vista sull’Europa, con i granata fermi al momento all’undicesimo posto in classifica a -2 dal Sassuolo di De Zerbi, ora ottavo.

Nella conferenza stampa della vigilia, l’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, è tornato a parlare dell’utilizzo del VAR, ancora infastidito per i torti che i granata sono sicuri di aver subito nel derby della Mole.

"Questo strumento deve essere utilizzato in tutti i possibili errori da un arbitro. Se c'è una spinta in area che l'arbitro non vede, anche perché è difficile vedere tutto, bisogna usare la tecnologia. Deve avere più forza il VAR: se lui vede qualcosa di sospetto, l'arbitro dovrebbe essere obbligato ad andare a rivederlo. Mi fa piacere che anche un grande arbitro come Casarin lo abbia detto".

Anticipando i temi della gara di domani contro il Sassuolo, Mazzarri si è poi soffermato sui dubbi di formazione.

"Volete sapere se Iago Falque partirà dall'inizio? Vediamo, sta tornando da un infortunio e abbiamo tre partite in pochi giorni. De Silvestri titolare? Vedremo, qualche cambiamento lo farò".

Una battuta anche su Salvador Ichazo, subentrato a gara in corso a Salvatore Sirigu dopo l’infortunio contro la Juventus e chiamato domani a difendere nuovamente la porta del Torino.