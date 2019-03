Mazzarri gonfia il petto: "Mi volevano 12 club di Serie A, mi sembrava di essere un rappresentante"

Walter Mazzarri ha svelato alcuni aneddoti legati alla sua carriera: "Nkoulou? Un giorno si presentò con addosso un vestito che sembrava un pigiama".

In attesa che il suo Torino scenda in campo domenica 3 febbraio nel match delle 12.30 contro il Chievo Verona , Walter Mazzarri si è raccontato in esclusiva a 'Tuttosport', tra aneddoti del presente e del passato.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il tecnico toscano è voluto tornare con la mente a più di dieci anni fa, ai tempi in cui con la Reggina riuscì a conquistare un'incredibile salvezza, nonostante una penalizzazzione iniziale di 12 punti, attirando le attenzioni di una dozzina di club.

"Una decina di anni fa mi pareva di essere un rappresentante. Grazie all’incredibile salvezza con la Reggina, c’erano dodici società di serie A che mi chiamarono per propormi la conduzione delle loro squadre. Ricordo anche un presidente che si fece avanti prima ancora che la salvezza dei calabresi si fosse compiuta. Ma io declinai tutti gli inviti per cominciare a incontrare dirigenti e parlare soltanto dopo aver centrato l’obiettivo. A parte le grandissime squadre, mi volevano davvero tutti".

Tra i club interessati a Mazzarri, anche la Sampdoria. Proprio il progetto che il tecnico di San Vincenzo decise di sposare, centrando al primo colpo un'importante qualificazione in Coppa Uefa con i blucerchiati.

"Per me si trattò, di fatto, della scelta più razionale per quel periodo".

Poi il quadriennio alla guida del Napoli e l'avventura sulla panchina dell'Inter, prima della decisione di oltrepassare la manica per tentare un'esperienza in Premier League, al Watford. Infine il ritorno in Italia nel gennaio del 2018, quando il Torino lo scelse per sostituire Sinisa Mihajlovic.

E proprio della sua attuale esperienza nel club piemontese Mazzarri ha voluto svelare alcuni aneddoti, come quello legato alla grande eccentricità di uno dei pilastri della sua formazione, quel Nicolas Nkoulou che spesso si presenta agli allenamenti con abiti molto originali.

"Ogni tanto arriva al Fila vestito in modo... come dire... curioso. Simpatico. Divertente. Un giorno si presentò con addosso un vestito che sembrava un pigiama. A quei livelli non era mai giunto! Così non appena lo vidi gli dissi: ascolta, se mi dici dove hai comprato un vestito così bello, domani vado anch’io a comprarlo!".

Un rapporto, quello che Mazzarri prova sempre a creare con i propri calciatori, di complicità. Per l'allenatore granata avere un gruppo unito è infatti un aspetto fondamentale per lavorare nel migliore dei modi. Lo dimostra la scelta di far capire a tutti l'importanza del rispetto reciproco.

"I giocatori non amano stare in panchina. Nessuno ama la panchina. Per cui a un certo punto mi accorsi che alcuni mi salutavano perbene, quando ci ritrovavamo al campo, soltanto se alla domenica prima erano stati titolari. Altrimenti facevano finta di non vedermi. A turno, diversi giocatori si comportavano così. Per cui, dopo l’ennesima volta, radunai tutta la squadra e dissi loro: facciamo così, evitiamo proprio di salutarci, d’ora in poi. A me va bene lo stesso. Come hanno reagito? Nel modo migliore: ho tutti ragazzi intelligenti. Qualcuno si mise a ridere, qualcun altro diventò rosso. Ma in realtà, da quel momento, ci si saluta sempre tutti con simpatia e rispetto, senza più retropensieri. Proprio perché ormai il concetto del bene di squadra è stato metabolizzato da tutti".

Un'unione che ha portato il Torino all'attuale settimo posto in campionato, con un piazzamento in Europa League da provare a giocarsi fino al termine della stagione. Un traguardo che Mazzarri vuole provare a centrare come ai tempi della Sampdoria.