Mazzarri contro Marocchi: "Stai buono, parla di calcio"

Il ha concluso una settimana perfetta, dopo la vittoria contro la , il passaggio in turno in Coppa e adesso i tre punti contro il . Ma la squadra continua ad essere contestata dai propri tifosi...

A Walter Mazzarri, ai microfoni di 'Sky Sport', è stato chiesto da Giancarlo Marocchi il perché di questa contestazione da parte dei tifosi del Torino, visto che comunque la squadra ha gli stessi punti dello scorso anno. L'allenatore del Torino è apparso nervoso, evitando anche la risposta diretta sulla domanda.

"Perché ci contestano? Perché ci sono altre cose... Non c'entra nulla con il calcio, perché abbiamo fatto 27 punti come l'anno scorso, in un campionato più difficile di quello passato. Non parlare di queste cose, stai buono e parla di calcio. Guarda che me ne vado eh, non rispondo. Ripeto, non c'entra con il gioco della squadra. Il prato non era in buone condizioni, è oggettivo, ma più di questo non posso dire. Io faccio l'allenatore, parlo solo di calcio".