Mazzarri al Marsiglia? E' l'alternativa a Sampaoli, con lui Ravanelli

La prima opzione è quella dell'ex CT del Cile, ma sta prendendo piene l'ipotesi di affidarsi a Mazzarri con Ravanelli come vice.

Le parole di Villas-Boas contro il dirigente del Marsiglia, Pablo Longoria, hanno portato all'allontamento del tecnico portoghese dalla panchina dell'OM. Che ora sta cercando disperatamente un nuovo tecnico per la seconda parte di stagione. Sampaoli continua ad essere il favorito, ma la pista italiana avanza.

L'ex commissario tecnico del Cile ha preso tempo e per questo, come evidenziano i media transalpini, la possibilità di vedere Walter Mazzarri allenare il Marsiglia nel proseguo della Ligue 1 è un piano B decisamente possibile nel breve periodo.

Non solo Mazzarri, liberatosi dal Torino lo scorso anno, ma anche Fabrizio Ravanelli, che arriverebbe al Marsiglia come vice. Se l'ex tecnico di Inter e Napoli non ha mai allenato in Francia, con il Watford come unica panchina estera, 'Penna bianca' conosce invece benissimo la piazza.

Oltre ad allenare per un breve periodo l'Ajaccio, Ravanelli è stato idolo dell'Olympique Marsiglia da giocatore: 31 goal in 84 gare a fine anni '90 che hanno portato l'ex attaccante ad essere un idolo di cui le vecchie generazioni hanno un magico ricordo.

Sampaoli resta comunque in pole, pronto a liberarsi eventualmente a fine febbraio da tecnico dell'Atletico Mineiro, alla conclusione del campionato carioca. Sembra invece sfumata l'ipotesi che porta ad altri due italiani come Maurizio Sarri e Roberto Donadoni.

Battuto senza problemi dal PSG nell'ultimo turno di campionato, il Marsiglia sta vivendo un periodo durissimo, con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare che hanno portato il club a metà classifica dopo l'ottimo inizio di stagione. Tutto spazzato via: al nuovo tecnico, che sia Sampaoli, o Mazzarri (con Ravanelli) il compito di risollevare la situazione, prima che sia troppo tardi.