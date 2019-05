Mazraoui osserva il Ramadan: ha bevuto e mangiato durante Ajax-Tottenham

Il giocatore dell'Ajax alla pari del compagno Ziyech, probabilmente il migliore in campo dei suoi, ha interrotto il digiuno dopo il tramonto.

Prima di tutto la religione, anche davanti alla gara più importante della propria carriera. Per molti calciatori la fede viene prima di ogni altra cosa, anche del lavoro e dei sogni di una vita. Lo sanno bene, titolari in - dopo aver digiunato per 12 ore in virtù del Ramadan.

Sia Ziyech che Mazraoui non hanno bevuto o mangiato dall'alba al tramonto dello scorso mercoledì, prima di affrontare il Tottenham nella semifinale di ritorno di Champions. I due giocatori marocchini non hanno voluto fare altrimenti, per poi assumere degli integratori proprio durante la sfida all'Amsterdam Arena.

Mazraoui è stato beccato dalle telecamere intento a mangiare una barretta energetica al 22' della gara contro il Tottenham, così da provare a riprendere un minimo di energie dopo il digiuno del Ramadan. Ziyech è stato probabilmente il migliore in campo dei suoi, una scheggia in attacco nonostante tutte le ore senza bere e toccare cibo.

Anche Ziyech del resto ha mangiato e bevuto durante la gara, al momento giusto dopo il tramonto e in seguito ad una pausa di gioco. Mazraoui era stato avvisato dal fisioterapista del club che rispettare il Ramadan anche nella giornata pre-Tottenham avrebbe causato delle conseguenze, ma il difensore non aveva voluto saperne:

"Ci sono opinioni diverse in merito, ma io ho fatto la mia scelta. E anche se dovessi giocare potrei bere durante la partita dopo pochi minuti dall’inizio".

In passato infatti il Ramadan, quest'anno previsto tra il 4 maggio e il 5 giugno, era stato messo da parte per alcuni giorni da parte di diversi atleti professionisti, dopo aver chiesto consiglio ad alte autorità musulmane. I due giocatori dell'Ajax però non hanno voluto saperne, rispettando al massimo la festività.

Più che il digiuno, ad influire sull'eliminazione dell'Ajax dalla è stata la grande foga del Tottenham, riuscito a mettere sotto i giovani giocatori di Ten Hag con una decisa voglia di ribaltare il risultato, sapendosi adattarea ad ogni situazione della semifinale di ritorno.

Per Ziyech e Mazraoui il digiuno andrà avanti anche per le prossime gare di Eredivisie, in cui l'Ajax si giocherà il titolo. Considerando la gara giocata soprattutto dal suo attaccante, Ten Hag non avrà grosse preoccupazioni...