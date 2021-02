Mazengo Loro, dal Verona all'Uganda: "Mi insultano perché sono bianco"

La storia dell'ex promessa dell'Hellas, che dal 2006 vive e gioca in Africa: "Ogni volta fuori casa i tifosi mi insultano".

Mancata promessa all'Hellas Verona, solida realtà nel calcio africano. Stefano Mazengo Loro vive in Uganda dal 2006. E gioca a calcio, nel Kampala Capital City Authority Football Club.

La sua storia è stata raccontata da 'Avvenire'. L'Africa nel destino, per tutta la sua famiglia: i nonni materni hanno vissuto in Kenya, dove è anche nata sua madre. I suoi genitori si sonno conosciuti in Tanzania.

Stefano è nato in Italia, ha vissuto tra Padova e il Trentino. Poi a 11 anni è partto per l'Africa, dove si è stabilito e dove è diventato un professionista a 26 anni. Doveva fare il manager per Adidas, ma alla fine è rimasto in Uganda. Per il calcio.

"Stavo aspettando una risposta di lavoro che poi non si è concretizzata. Ho fatto un provino con il Kcca FC, firmai il mio primo contratto. All’inizio è stato difficile integrarsi. In Italia ero tra i più bravi a livello tecnico. Qui non lo sono mai stato. È vero, manca la tattica e ed il senso di posizione. Forse è per questo che il mister mi schiera alla Busquets".

Integrazione e razzismo sono temi che il 27enne affronta con la sua squadra, soprattutto ogni volta che va in trasferta con la sua squadra.