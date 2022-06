Maxime Lopez 'spaventa' il Sassuolo: "Forse è arrivato il momento di cambiare"

Reduce da un'ottima stagione nelle file del Sassuolo, il centrocampista francese medita l'addio: su di lui tre club di Serie A.

Come accade ormai da diversi anni, il Sassuolo dà fiducia a giovani e che si mettono in mostra e poi riescono ad arrivare ai grandi club. Tra i talenti più lucenti ammirati in neroverde nell'ultima stagione figura certamente Maxime Lopez, faro del centrocampo emiliano.

Il centrocampista francese ha collezionato in stagione 37 presenze tra campionato e Coppa Italia, con 2 goal, 2 assist e tante prove convincenti. Prestazioni che naturalmente non sono passate inosservate, portando diversi club ad interessarsi a lui.

Durante questa sessione di mercato, per Maxime Lopez arriva un dilemma: giocare un altro anno a Sassuolo oppure tentare subito il salto di qualità? In questo senso, ha dato indicazioni importanti in un'intervista rilasciata al quotidiano marsigliese 'La Provence'.



"Onestamente mi chiedo se non sia giunto il momento di cambiare. A Sassuolo sto bene, parlo italiano e la cosa aiuta per la vita di tutti i giorni. Mi sento come a Marsiglia. Non so se sia il momento, vedremo. Molti club hanno dimostrato interesse nei miei confronti e al Sassuolo fanno comodo le plusvalenze. Vedremo quel che arriva, anche se finora non c’è nulla di concreto. E quando ci sarà qualcosa di concreto, mi darò il tempo per pensarci su”.

Qualcosa bolle già in pentola visto che, nelle ultime settimane, per il francese si sono fatte avanti Roma, Lazio e Fiorentina. Le prossime settimane diranno se il tecnico del Sassuolo Dionisi potrà ancora contare sulle qualità del francese per il suo centrocampo oppure no.