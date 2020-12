Maxi rissa in Santos-LDU: tre espulsioni col VAR e 22 minuti di recupero

Santos-LDU, gara di ritorno degli ottavi di finale di Copa Libertadores. Gli ospiti sono in vantaggio 1-0 e la partita è appesa a un filo dopo il 2-1 dell'andata in favore dei brasiliani. Siamo già al 98', ben oltre i sei minuti di recupero precedentemente concordati dall'arbitro, quando scoppia il caos.

Brawl at the end of injury time in the Santos-LDU Quito match. 3 straight red cards Rodrigo Aguirre and Lucas Villarruel (LDU), Luiz Felipe (Santos) and 1 yellow card John (Santos).pic.twitter.com/Pqf5qZRVMq