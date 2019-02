Maxi Lopez punge Icardi: "Io ho detto no a Wanda Nara, voleva farmi da agente"

Mentre sulla coppia Icardi-Wanda Nara infuria la bufera ecco che torna a parlare anche Maxi Lopez, ex marito della donna e padre di tre dei suoi cinque figli.

L'attaccante, intervistato durante il programma argentino 'Estamos motivados' dal giornalista Fernando Niembro per AM 900, ha attaccato ancora Wanda Nara.

" Mi chiese di fare la mia procuratrice, ma rifiutai. Credo che ci siano donne molto capaci per questo lavoro, ma bisogna tenere il lavoro da una parte e la famiglia dall'altra . Non volevo mischiare le due cose. Vedendo certe notizie, credo che tra le tante scelte sbagliate che ho fatto quella fu giusta".

Quindi Maxi Lopez spiega cosa non stia funzionando tra la coppia Icardi e l'Inter.

"Il linguaggio del calcio è diverso e non lo impari da un giorno all'altro. Credo che i dirigenti dell'Inter si siano stufati di tutto questo. E il rendimento di Icardi non è lo stesso. Molte volte gli agenti fanno la differenza perché sanno leggere le situazioni nelle trattative. Quando serve parlare e quando no. Un giocatore di un certo livello deve avere al suo fianco una persona di un certo livello".

Il rapporto tra Maxi Lopez e Wanda Nara d'altronde resta pessimo, così come quello con Mauro Icardi.

"Non vedo i miei figli. E' sempre la stessa storia. Molte volte non ho potuto parlargli al telefono per una decisione di Wanda. Con Icardi ho lo stesso problema. Una volta gli dissi che quando sarebbe diventato padre avrebbe capito, ma poi mi sono trovato peggio con lui che con lei e ho deciso di non avere più contatti. Oggi Mauro è padre ma ha lo stesso atteggiamento. Ieri era il compleanno di uno dei miei figli e quando ho chiamato mi ha messo giù il telefono".