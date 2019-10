Maxi Lopez perdona Icardi: "Ho scelto di essere felice"

Maxi Lopez mette una pietra sopra al rapporto burrascoso con l'ex moglie Wanda Nara e Mauro Icardi: "Voglio solo stare vicino ai miei figli".

Maxi Lopez ha deciso di rimettersi in gioco: da qualche settimana è un giocatore del che sta aiutando a navigare nelle zone altissime della classifica di Serie B dove è terzo a un solo punto dal capolista.

L'avventura calabrese sembra aver fatto bene all'attaccante argentino: dimenticate le antiche ruggini con l'ex moglie Wanda Nara e l'attuale marito Mauro Icardi, passato da essere uno dei migliori amici di Maxi Lopez a nemico per una faida amorosa che all'epoca trovò grande spazio su tutti i giornali.

Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica 'El que abandona no tiene premio' on air su 'FM Club Octubre', Maxi Lopez ha dichiarato di essersi lasciato tutto il passato alle spalle per stare bene con se stesso e vivere al meglio la propria nuova vita.

"Ho scelto di essere felice. Ed è una scelta di vita. Le cose possono andare bene o male... In quel momento ho fallito nella mia vita di coppia ma ho una vita da padre e per i miei figli. Era una situazione e basta. Va avanti e ho sempre scelto di vivere così. Sempre con gioia, con buone vibrazioni, mi sembra che sia il modo migliore. I problemi li hanno tutti e ci sono complicazioni in tutte le vite. Ma poi la tua vita si sviluppa in base a come la prendi".

Nessun rancore con Icardi dopo quel famoso mancato saluto prima di un - che gettò l'ex attaccante nerazzurro nell'occhio del ciclone per un'esultanza provocatoria che non piacque al tifo blucerchiato.

"Se lo perdono? Sì, non ho problemi con nessuno. Tutto ciò che voglio, il mio obiettivo nella mia vita, oltre al calcio, parlando come un essere umano, è cercare di trovare e dare felicità ai miei figli. L'unico obiettivo che ho è quello, il resto per me è già successo. È una pagina che ho girato tanto tempo fa e non mi stresserà affatto".

Il futuro di Maxi Lopez sarà ancora in per rimanere vicino ai suoi figli Valentino, Constantino e Benedicto, priorità assoluta su ogni altra cosa.