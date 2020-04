Maxi Lopez e il rapporto con Lo Monaco: "Voleva bucarmi le gomme"

Maxi Lopez si racconta: "Quando Mihajlovic voleva parlare a quattrocchi di solito non era nulla di buono. Milan? Aspettai una settimana in hotel".

Prima che il Coronavirus obbligasse alla sospensione di tutto il calcio, il suo navigava in acque più che positive al secondo posto in Serie B dietro all'imprendibile : Maxi Lopez non è di certo uno dei motivi di tale exploit, alla luce dell'unico goal segnato in appena otto apparizioni, ma in Calabria si è ambientato al meglio e nel frattempo si è rafforzata l'idea di una permanenza.

Ospite su 'Sky Sport', l'attaccante argentino ha raccontato diversi episodi della sua carriera: a partire dall'esperienza al che iniziò in un modo alquanto particolare e inaspettato.

"Partii da Catania e arrivai in albergo a Milano, firmai subito il contratto. Il Milan all'epoca cercava anche un altro attaccante che era Tevez, Braida mi disse di aspettare un paio di giorni che poi diventarono una settimana. Mi trovavo bloccato in hotel ma non potevo tornare indietro, avevo firmato. Avevo una proposta di quattro anni dall' ma il Milan era la mia priorità".

A Catania giocò due anni e mezzo, periodo in cui ebbe modo di conoscere da vicino Pietro Lo .

"Il mio rapporto con lui era di amore e odio, ci volevamo comunque bene. All'epoca avevo comprato una Ferrari e lui mi minacciava dicendo che non era la cosa giusta, voleva bucarmi le gomme. Poi cominciai a segnare e si calmò".

Alla ritrovò Sinisa Mihajlovic dopo l'avventura in comune trascorsa in Sicilia.