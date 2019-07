Maxi Lopez e l'offerta della mafia di dare una lezione a Icardi: "Non ne parlo"

La lunga telenovela relativa al triangolo Maxi Lopez-Wanda Nara-Mauro Icardi si arricchisce di una nuova pagina, a dire il vero piuttosto inquietante.

Maxi Lopez infatti, intervistato durante la trasmissione 'PH Podemos Hablar' , non ha smentito un clamoroso retroscena riguardo a una presunta offerta della mafia siciliana .

La criminalità organizzata, secondo quanto asserito dal giornalista nel porgere la domanda a Maxi Lopez, sarebbe stata pronta per aiutarlo a vendicarsi di Icardi ma il diretto interessato non ha voluto commentare l'episodio.

"Preferisco non parlarne".

Durante l'intervista d'altronde Mauro Icardi e Wanda Nara sono però spesso finiti nel mirino di Maxi Lopez che ha accusato la coppia di tenerlo lontano dai suoi figli.

"Con lei è sempre una questione di soldi per la mia settimana di vacanza, per i ragazzi che devono pagare i viaggi. Icardi? Mi fa incazzare vedere i miei figli usati. E diverse volte ha attaccato il telefono ai miei figli quando stavano parlando con me".