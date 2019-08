Maxi Lopez consiglia Icardi: "La cosa giusta sarebbe andare altrove"

Mauro Icardi sta vivendo sicuramente un periodo delicato all'interno della sua carriera. Il giocatore è fuori dal progetto dell', ma lui ha dichiarato di non volersi muovere da Milano, anche per motivi familiari.

E oggi arriva per lui il consiglio inaspettato, che arriva direttamente da Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara, attuale moglie e agente di Icardi. Queste le parole di Maxi Lopez a 'Radio Sportiva'.

"La cosa giusta da fare per Mauro Icardi è provare ad andare altrove e continuare, perché la carriera di un giocatore è molto corta e si deve sempre dimostare di essere ad alti livelli. Penso che un giocatore, se ha voglia di crescere e continuare, deve sempre ripartire e in questo caso trovare un altro progetto. Anche se capisco che dopo che giochi per tanti anni nella stessa squadra diventa difficile lasciarla".