Maxi Gomez al Valencia, clausola rescissoria da 140 milioni di euro

Il Valencia ha ufficializzato l'acquisto di Maxi Gomez, al Celta vanno circa 15 milioni di euro più Santi Mina. Clausola da 140 milioni.

Importante colpo in entrata per il che si è assicurato Maxi Gomez, attaccante uruguaiano classe 1996 in uscita dal Vigo.

Per acquistare Maxi Gomez il Valencia verserà al Celta circa 15 milioni di euro più il cartellino di Santi Mina, che così torna a Vigo dove aveva già giocato dalle giovanili fino al 2015.

L'accordo permette al Valencia di non sborsare per intero i 50 milioni di euro della clausola rescissoria, mentre sul nuovo contratto di Maxi Gomez ne è stata inserita una da 140 milioni.

Maxi Gomez peraltro era seguito con grande attenzione anche dal ma il Valencia, come detto, ha sbaragliato la concorrenza inglese assicurandosi un attaccante di sicuro avvenire.

Nell'ultima stagione Maxi Gomez ha giocato 35 partite di segnando 13 goal col Celta. Ora per lui inizia una nuova avventura al Valencia.