Mavididi lascia la Juventus: vola al Montpellier, percentuale su rivendita futura

Lasciato il Dijon, il giocatore inglese continuerà a giocare in Ligue 1, ma con la maglia del Montpellier: guadagnerà 600.000 euro.

Cinque goal e un assist con la maglia del Dijon nella 2019/2020 e la consapevolezza che la sua avventura calcistica continuerà nel campionato francese. Stephy Mavididi, terminato il prestito al Dijon, è tornato alla , ma non per rimanerci: giocherà con il .

Dalla cessione di Mavididi al Montpellier, la Juventus guadagenrà 6,5 milioni di euro, ma non solo, visto che la società bianconera ha inserito nel contratto di cessione anche una percentuale riguardo la possibile futura vendita dle giocatore 22enne.

A Mavididi andranno 600.000, per un'ufficialità attesa nelle prossime ore. Il giocatore britannico sembrava poter rimanere al Dijon, ma alla fine il club transalpino ha deciso di restituirlo alla Juventus per il tira e molla venutosi a creare con lo stesso attaccante.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Punta centrale, in grado di giocare anche come esterno, Mavididi è stato acquistato dalla Juventus nel 2018, per giocare con la squadra Under 23. Nella prima squadra ha giocato un match sul finire del campionato, riuscendo così a conquistare l'ultimo Scudetto targato Allegri.

Un titolo italiano in bacheca per l'ex , ma in futuro in Ligue 1. Il Montpellier ha ammirato Mavididi con la maglia del Dijon e davanti alla possibilità di riportarlo nel campionato francese ha bussato alla porta bianconera così da metterlo a disposizione nelle prossime settimane del tecnico Michel Der Zakarian.

Per la Ligue 1 il nuovo campionato inizierà a fine estate, dopo che la competizione 2019/2020 è stata come noto sospesa definitivamente a causa della pandemia di coronavirus. Di fatto l'unico campionato big d'Europa a prendere tale decisioni tra le polemiche.