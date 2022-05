Mauro Zarate è del Platense: l'ex laziale torna a giocare in patria

Il Platense ha annunciato la firma di Maurito Zarate: l'argentino, reduce da una doppia esperienza in Brasile, ha firmato fino a fine anno.

Mauro Zarate non molla. E per l'ennesima volta si trova una squadra. Questa volta in patria, dopo aver giocato in Brasile: il Platense, formazione della massima serie argentina, ha ufficialmente annunciato l'arrivo a parametro zero dell'ex attaccante della Lazio, ma anche dell'Inter e della Fiorentina.

"In questo nuovo ciclo - si legge nel comunicato del club - è un orgoglio contare con l'esperienza di un giocatore della qualità di Zarate, a cui auguriamo buona fortuna nella nostra squadra".

Zarate ha firmato un contratto di appena sei mesi, fino alla fine del 2022. 35 anni compiuti a marzo, Maurito è reduce da una doppia esperienza in Brasile: prima ha indossato la maglia dell'America Mineiro, portata per la prima volta in Copa Libertadores, e poi, soltanto per qualche settimana, quella dello Juventude.

Problemi personali: così, a metà marzo, Zarate ha motivato l'addio alla formazione di Caxias do Sul. Preferendo così tornare in patria e attendendo una chiamata da un club locale. Il Platense, che ha da poco chiuso all'ultimo posto il campionato (ma in Argentina vige il promedio, la media punti degli ultimi tornei), gli ha aperto le porte.