La stoccata di Mauro a Ronaldo: "Non è un leader, pensa prima al suo fatturato"

L’ex centrocampista della Juventus, Massimo Mauro, spiega a La Gazzetta dello Sport: “Cristiano non trascina, non è un uomo squadra”.

Quella che si avvia verso la sua conclusione è stata la prima stagione di Andrea Pirlo alla guida della Juventus . Un’annata vissuta tra alti e bassi che non hanno consentito alla compagine bianconera di spingersi oltre gli ottavi di Champions e di lottare concretamente per lo Scudetto.

L’ex centrocampista della Juve, Massimo Mauro , in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha spiegato cosa è riuscito a dimostrare il tecnico bianconero nel corso della sua prima vera esperienza da allenatore.

“Di avere grande personalità anche in panchina, che forse è la cosa più importante per allenare una squadra che deve vincere tutto: per come si è fatto ascoltare dai giocatori, per le decisioni che ha preso quando ci sono state le “marachelle”, per l’atteggiamento nei confronti dei capricci delle star. I tre della cenetta li ha messi fuori lui in prima persona, non delegando alla società”.

Nel corso dell’annata anche Cristiano Ronaldo spesso non è stato esente da critiche.

“Ronaldo non è mai stato un leader dove ha giocato e non lo sarà mai. È un’azienda e per lui è più importante il suo fatturato che il fatturato della squadra. È fatto così, non è che prima fosse un leader alla Maradona e ora sia cambiato. Cristiano non trascina i compagni, Cristiano vuole che i compagni gli diano la palla per far gol. Un grande solista, non uomo squadra”.

Il fuoriclasse lusitano comunque ha segnato 97 goal in tre stagioni.

“A livello personale ha fatto bene, segnando sempre: non gli si può certo dire di non aver mantenuto le attese. Ed è enorme a livello di marketing. Dal punto di vista dei risultati sportivi però la Juve con lui non ha fatto meglio rispetto al passato, anzi peggio in Champions. Per questo è meglio per entrambi che le strade si separino: Ronaldo può iniziare una nuova tappa altrove, la Juve si toglie un impiccio finanziario enorme”.

Ad oggi anche la permanenza di Dybala non sembra più così scontata.