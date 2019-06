Maurizio Ganz vicino al ritorno al Milan: può allenare la squadra femminile

Maurizio Ganz può tornare al Milan: è il primo candidato per la panchina della squadra femminile. Ha giocato in rossonero dal 1997 al 2000.

Dopo il ritorno (e susseguente addio) di Leonardo e Gattuso, il riparte comunque dalle vecchie glorie: Maldini e Boban in dirigenza, ma probabilmente anche Maurizio Ganz in panchina.

L'ex attaccante, rossonero dal 1997 al 2000, secondo quanto riportato da 'Tuttosport' sarebbe a un passo dal ritorno per allenare la squadra femminile, che gioca in e viene da un terzo posto in classifica.

Il nome dell'attaccante sarebbe il primo della lista a cui affidare la squadra. Ganz è al momento sotto contratto con la squadra svizzera del Taverne. In passato ha allenato la Bustese e le giovanili del Varese.

Potrebbe essere quindi l'attaccante ex tra le altre di , e a prendere l'eredità di, andata via per dissapori con la dirigenza. Da attaccante a attaccante.