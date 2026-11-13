Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Manchester United: ufficiale, cosa succede adesso con la Nazionale statunitense?

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Al Manchester United è il grande giorno di Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino ha firmato il contratto che lo legherà ai Red Devils fino al 30 giugno 2029 e prepara il suo grande esordio in occasione della sfida contro il Liverpool del prossimo 22 novembre ad Anfield.

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"Mauricio Pochettino ha accettato l'incarico di allenatore della squadra maschile del Manchester United a partire dal 18 novembre. Il club ha raggiunto un accordo con la Federazione calcistica statunitense affinché Mauricio e il suo staff vengano svincolati al termine dei loro impegni con la Nazionale maschile degli Stati Uniti.

L'allenatore argentino è rinomato per il suo stile di gioco offensivo e ad alta intensità, per la sua dedizione alla costruzione di squadre forti e coese e per la sua eccezionale capacità di far crescere i singoli giocatori.

Pochettino ha sempre ottenuto risultati di altissimo livello nel calcio, giocando in diverse leghe. Ha iniziato la sua carriera da allenatore con l'Espanyol nel 2009, prima di approdare al Southampton e raggiungere il record di punti in Premier League nel 2014.

Durante le sue cinque stagioni complete al Tottenham Hotspur, Pochettino ha trasformato il club in una presenza fissa nella UEFA Champions League, ottenendo la qualificazione per quattro stagioni consecutive e portando la squadra alla sua prima finale nella competizione nel 2019.

Nel 2021 è passato al Paris Saint-Germain, dove ha vinto il titolo di Ligue 1, la Coppa di Francia e il Trophée des Champions, prima di approdare al Chelsea nel 2023.

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Più recentemente, ha guidato la nazionale maschile degli Stati Uniti agli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA".

Quello di Pochettino nei prossimi giorni sarà un autentico tour de force, visto che la dirigenza del Manchester United ha concordato con la Federcalcio degli Stati Uniti, alla quale l'allenatore era legato fino alla conclusione dei Mondiali del 2030, che potrà regolarmente dirigere per l'ultima svolta la nazionale a stelle e strisce nelle due gare contro Haiti del 14 e del 18 novembre valide per i quarti di finale della Concacaf Nations League. Soltanto giovedì prossimo Pochettino volerà alla volta dell'Inghilterra per prendere contatto col centro sportivo di Carrington, i suoi nuovi calciatori ed iniziare a preparare il match contro il Liverpool.

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Per liberare Pochettino dal suo vincolo con gli Stati Uniti, il Manchester United ha dovuto pagare una penale da 10 milioni di euro, esclusa la compensazione prevista per i suoi collaboratori che lo accompagneranno in questa nuova avventura in Inghilterra. La quarta dopo le precedenti esperienze con Southampton (stagione 2013/2014), Tottenham (2014/2019) e Chelsea (2023/2024).

Mauricio Pochettino prende il posto dell'esonerato Michael Carrick, che aveva diretto la squadra dal gennaio scorso sino al pareggio per 4-4 contro l'Aston Villa nell'ultimo turno di campionato. Dopo il quale il Manchester United si ritrova con appena 8 punti dopo 10 partite e terzultimo in classifica. L'argentino ha battuto la concorrenza soprattutto di Eddie Howe, ex tecnico del Newcastle fortemente caldeggiato dal Director of Football Jason Wilcox, con la famiglia Glazer che ha invece convinto il socio Sir Jim Ratcliffe a chiudere l'accordo con Pochettino.