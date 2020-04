Matuidi imita Ronaldo e lo batte: "Mi hai ucciso fratello"

Matuidi ha raccolto la sfida di Ronaldo e lo ha battuto per numero di addominali effettuati: "La prossima volta corriamo".

In periodo di quarantena, ai calciatori non resta che allenarsi tra le mura domestiche: Cristiano Ronaldo lo sta facendo nel suo , da dove ha lanciato la 'The Living Room Cup'.

Si tratta di una competizione aperta a tutti, in cui il portoghese ha invitato amici e tifosi a replicare i suoi esercizi fisici, svolti ovviamente all'interno delle proprie abitazioni.

Sfida raccolta dal suo compagno di squadra alla , Blaise Matuidi, che ha addirittura fatto meglio di Ronaldo con ben 144 addominali collezionati in un tempo di 45 secondi.

"Mi hai ucciso fratello. La prossima volta corriamo!".

Ronaldo si era 'fermato', infatti, a 142 addominali, appena due in meno rispetto al francese che potrà vantarsi di aver battuto uno dei migliori atleti al mondo per prestanza fisica.