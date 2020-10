Matuidi difende la scelta di Miami: "Non sono qui in vacanza"

L'ex centrocampista della Juventus parla della mancata convocazione di Deschamps in Nazionale: "Sa cosa posso dargli".

Blaise Matuidi in estate ha lasciato la per trasferirsi all' Miami, facendo una scelta di vita, per sua stessa ammissione. Una scelta che ha portato anche a delle esclusioni dalla nazionale francese.

Didier Deschamps ne ha parlato in conferenza stampa, spiegando che Matuidi potrà trovare sempre meno spazio.

“Ha fatto una scelta di vita. Si è preso le sue responsabilità, ne abbiamo parlato. Sa che sarà più difficile essere convocato. Non ho detto un ‘no’ categorico, so cosa può darci”.

Il centrocampista francese a 'Canal Football Club' ha spiegato che la scelta è stata dettata da molti fattori. E che, comunque, Deschamps può contare su di lui.