"Matti, miti e meteore del fútbol sudamericano": 43 ritratti di personaggi leggendari

Il ritratto di un mondo affascinante, a tratti magico, spesso controverso e non pienamente comprensibile nelle proprie sfaccettature. Un viaggio che attraversa decenni e decenni di pallone al di là dell'oceano. Con il suo "Matti, miti e meteore del fútbol sudamericano" (Urbone Publishing, costo 15 euro), Remo Gandolfi, che da anni gestisce una rubrica su calciomercato.com, ci porta tra Rio de Janeiro e Buenos Aires, Santiago e Lima. Là dove il calcio e la vita, molte volte, si fondono in un unico aspetto.

È un racconto di quasi 400 pagine, suddiviso in un'infinità di capitoli. Perché è il variegato mondo del pallone sudamericano a proporre un'infinità di storie. Il titolo racchiude pienamente l'essenza del libro. Ci sono i matti, e ce ne sono tanti: dal "Loco" Gatti, portiere eccentrico entrato nella storia del Boca Juniors, all'altro "Loco", Sebastian Abreu, capelli lunghi e mille e mille camisetas indossate in carriera. Ci sono i miti, da Obdulio Varela - il capitano dell'Uruguay del Maracanazo - a Omar Sivori, passando per Mario Kempes. E ci sono anche le meteore, quelle a cui un destino avverso ha deciso di negare le glorie perpetue concesse ad altri: ad esempio Dener e Salvador Cabañas, il primo morto ad appena 23 anni e il secondo costretto ad abbandonare una carriera d'alto livello dopo essere stato centrato da un colpo di pistola.

È una serie di racconti godibile, che scorre in maniera fluida e quasi ti fa perdere la cognizione del tempo. Chi era Heleno de Freitas? E Elias Figueroa? E Aldo Poy, con la sua "palomita" entrata nella leggenda del clásico rosarino tra Central e Newell's? Gandolfi, grande appassionato di storie sconosciute al grande pubblico, ti porta a spasso tra Brasile, Argentina, Uruguay, Perú. Un affascinante zigzagare tra epoche, paesi e storie di vita e di pallone.

Sono 43, compreso "El Trinche" Carlovich volutamente lasciato nell'appendice, i "matti, miti e meteore" ritratti nel libro. Ognuno con una particolare storia da raccontare. Ognuno con le proprie curiosità, i propri aneddoti, spesso di stampo tipicamente sudamericano. Alcuni di loro hanno giocato anche in Serie A: il già citato Sivori, il "Kaiser" Passarella, Matias Almeyda, Ivan Zamorano. Molti non hanno mai varcato il confine che separa il Sudamerica dall'Europa. Ma sono considerati leggende lo stesso.

Come ha scritto Roberto Colombo, giornalista di Tuttosport che ha curato la prefazione di "Matti, miti e meteore del fútbol sudamericano", "non ci può essere un solo amante del LatinoAmerica, del suo fútbol, dei suoi personaggi e delle sue storie che non trovi piena soddisfazione, gioia e totale appagamento in questo libro".

Titolo:

Autore:

Remo Gandolfi

Editore:

Urbone Publishing

Anno:

2021

Pagine:

395